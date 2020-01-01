AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AIVeronica by Virtuals (AIV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AIVeronica by Virtuals (AIV) tokennel kapcsolatos információk AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica! Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/19018 Vásárolj most AIV tokent!

AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AIVeronica by Virtuals (AIV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 978.05K $ 978.05K $ 978.05K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 978.05K $ 978.05K $ 978.05K Minden idők csúcspontja: $ 0.00705355 $ 0.00705355 $ 0.00705355 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00097805 $ 0.00097805 $ 0.00097805 További tudnivalók a(z) AIVeronica by Virtuals (AIV) áráról

AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AIVeronica by Virtuals (AIV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIV token élő árfolyamát!

AIV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIV kapcsán? AIV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

