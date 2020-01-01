AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AIRENE by Virtuals (AIRENE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokennel kapcsolatos információk Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you. Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/2059 Vásárolj most AIRENE tokent!

AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AIRENE by Virtuals (AIRENE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 279.82K $ 279.82K $ 279.82K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 279.82K $ 279.82K $ 279.82K Minden idők csúcspontja: $ 0.00488432 $ 0.00488432 $ 0.00488432 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027982 $ 0.00027982 $ 0.00027982 További tudnivalók a(z) AIRENE by Virtuals (AIRENE) áráról

AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AIRENE by Virtuals (AIRENE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIRENE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIRENE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIRENE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIRENE token élő árfolyamát!

