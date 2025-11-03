Aircoin (AIRCOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00074697 $ 0.00074697 $ 0.00074697 24h alacsony $ 0.00085481 $ 0.00085481 $ 0.00085481 24h magas 24h alacsony $ 0.00074697$ 0.00074697 $ 0.00074697 24h magas $ 0.00085481$ 0.00085481 $ 0.00085481 Minden idők csúcspontja $ 0.00257008$ 0.00257008 $ 0.00257008 Legalacsonyabb ár $ 0.00063807$ 0.00063807 $ 0.00063807 Árváltozás (1H) -0.19% Árváltozás (1D) -6.19% Árváltozás (7D) -43.51% Árváltozás (7D) -43.51%

Aircoin (AIRCOIN) valós idejű ár: $0.0008018. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIRCOIN legalacsonyabb ára $ 0.00074697, legmagasabb ára pedig $ 0.00085481 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIRCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00257008, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00063807 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIRCOIN változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, -6.19% az elmúlt 24 órában, és -43.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aircoin (AIRCOIN) piaci információk

Piaci érték $ 800.60K$ 800.60K $ 800.60K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 800.60K$ 800.60K $ 800.60K Forgalomban lévő készlet 998.50M 998.50M 998.50M Teljes tokenszám 998,500,748.999114 998,500,748.999114 998,500,748.999114

A(z) Aircoin jelenlegi piaci plafonja $ 800.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIRCOIN keringésben lévő tokenszáma 998.50M, és a teljes tokenszám 998500748.999114. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 800.60K.