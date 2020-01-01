AIR3 AIRewardrop (AIR3) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AIR3 AIRewardrop (AIR3) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AIR3 AIRewardrop (AIR3) tokennel kapcsolatos információk AIR3 is an autonomous AI Agent created by AIRewardrop to revolutionize how traders, investors and crypto enthusiasts interact with markets and communities. At its core, AIR3 constantly analyzes thousands of real-time data points from price feeds and on-chain metrics to social sentiment across X, Telegram and Discord and transforms that raw information into clear, actionable insights. Every day AIR3 automatically posts market highlights on X, answers live questions in Telegram groups, and streams detailed technical analysis on Twitch and YouTube. Its voice is powered by advanced text-to-speech technology, and soon it will appear as a fully expressive Metahuman avatar in Unreal Engine 5, reacting to market moves in real time and guiding viewers through charts and news. The $AIR3 token brings true utility to holders. By staking or burning tokens users unlock premium AI tools such as custom trading bots, extended message memory, priority access to on-chain alerts and direct interaction with the AI Agent inside their own Telegram or Discord servers. Free features include daily recap messages, basic sentiment scores and community polls. Premium features deliver deeper context, faster executions and personalized strategies. A highlight of the ecosystem is the AI Master Trainer program. This gamified experience invites users to complete challenges, share feedback and participate in training tasks that sharpen AIR3’s algorithms. Top performers earn AIR3 tokens, whitelist spots for special airdrops and early access to upcoming releases. Every interaction makes AIR3 smarter and more responsive. Looking ahead, AIR3 will expand across multiple blockchains, integrate real-time order execution and launch an AI-driven trading bot with transparent on-chain proof of each transaction. Socially, AIR3 will host live Q&A sessions, collaborate with influencers, and publish joint research reports. As the Metahuman avatar goes on tour across livestream platforms, viewers can expect immersive 3D experiences, interactive chart overlays and instant voice-driven trading commands. In short, AIR3 combines cutting-edge AI, decentralized finance and community engagement into a single, evolving agent. It operates 24 hours a day, 7 days a week, as both a market analyst and a friendly companion in the fast-moving world of crypto. Whether you are a casual observer, a professional trader or a developer building the next generation of DeFi apps, AIR3 brings intelligence, automation and human-like interaction to every step of your journey. Hivatalos webhely: https://airewardrop.xyz/ Fehér könyv: https://airewardrop.gitbook.io/air3 Vásárolj most AIR3 tokent!

AIR3 AIRewardrop (AIR3) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AIR3 AIRewardrop (AIR3) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 257.73K $ 257.73K $ 257.73K Teljes tokenszám: $ 970.92M $ 970.92M $ 970.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 970.92M $ 970.92M $ 970.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 257.73K $ 257.73K $ 257.73K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00026545 $ 0.00026545 $ 0.00026545 További tudnivalók a(z) AIR3 AIRewardrop (AIR3) áráról

AIR3 AIRewardrop (AIR3) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AIR3 AIRewardrop (AIR3) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIR3 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIR3 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIR3 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIR3 token élő árfolyamát!

AIR3 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIR3 kapcsán? AIR3-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIR3 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

