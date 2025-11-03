TőzsdeDEX+
A(z) élő air coin ár ma 0.00007783 USD. Kövesd nyomon a(z) 空气币 / USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 空气币 / ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő air coin ár ma 0.00007783 USD. Kövesd nyomon a(z) 空气币 / USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 空气币 / ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: 空气币 /

空气币 / árinformációk

Mi a(z) 空气币 /

空气币 / hivatalos webhely

空气币 / tokenomikai adatai

空气币 / árelőrejelzés

air coin Logó

air coin Ár (空气币 /)

Nem listázott

1 空气币 /-USD élő ár:

--
----
-2.30%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
air coin (空气币 /) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:34:40 (UTC+8)

air coin (空气币 /) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00007798
$ 0.00007798$ 0.00007798
24h alacsony
$ 0.00008005
$ 0.00008005$ 0.00008005
24h magas

$ 0.00007798
$ 0.00007798$ 0.00007798

$ 0.00008005
$ 0.00008005$ 0.00008005

$ 0.00703963
$ 0.00703963$ 0.00703963

$ 0.00002584
$ 0.00002584$ 0.00002584

-1.00%

-2.36%

+1.96%

+1.96%

air coin (空气币 /) valós idejű ár: $0.00007783. Az elmúlt 24 órában, a(z)空气币 / legalacsonyabb ára $ 0.00007798, legmagasabb ára pedig $ 0.00008005 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 空气币 / valaha volt legmagasabb ára $ 0.00703963, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002584 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 空气币 / változása a következő volt: -1.00% az elmúlt órában, -2.36% az elmúlt 24 órában, és +1.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

air coin (空气币 /) piaci információk

$ 78.10K
$ 78.10K$ 78.10K

--
----

$ 78.10K
$ 78.10K$ 78.10K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) air coin jelenlegi piaci plafonja $ 78.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 空气币 / keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 78.10K.

air coin (空气币 /) árelőzmények USD

A(z) air coinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) air coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000052937.
A(z) air coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000428244.
A(z) air coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00000762049708726214.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.36%
30 nap$ +0.0000052937+6.80%
60 nap$ +0.0000428244+55.02%
90 nap$ -0.00000762049708726214-8.91%

Mi a(z) air coin (空气币 /)

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

air coin (空气币 /) Erőforrás

Hivatalos webhely

air coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) air coin (空气币 /) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) air coin (空气币 /) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) air coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) air coin árelőrejelzését most!

空气币 / helyi valutákra

air coin (空气币 /) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) air coin (空气币 /) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) 空气币 / token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: air coin (空气币 /)

Mennyit ér ma a(z) air coin (空气币 /)?
A(z) élő 空气币 / ár a(z) USD esetében 0.00007783 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) 空气币 / ára a(z) USD esetében?
A(z) 空气币 / jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00007783. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) air coin piaci plafonja?
A(z) 空气币 / piaci plafonja $ 78.10K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) 空气币 / keringésben lévő tokenszáma?
A(z) 空气币 / keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) 空气币 / mindenkori legmagasabb ára?
A(z) 空气币 / mindenkori legmagasabb ára 0.00703963 USD.
Mi volt a(z) 空气币 / mindenkori legmagasabb ár?
A(z) 空气币 / mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002584 USD.
Mekkora a(z) 空气币 / kereskedési volumene?
A(z) 空气币 / élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) 空气币 / ára emelkedni fog idén?
A(z) 空气币 / a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) 空气币 / árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:34:40 (UTC+8)

air coin (空气币 /) fontos iparági frissítések

