A(z) élő aiPump ár ma 0.00038258 USD. Kövesd nyomon a(z) AIPUMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AIPUMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

aiPump Ár (AIPUMP)

1 AIPUMP-USD élő ár:

$0.00038258
$0.00038258$0.00038258
+44.60%1D
aiPump (AIPUMP) árinformáció (USD)

$ 0.00023985
$ 0.00043896
aiPump (AIPUMP) valós idejű ár: $0.00038258. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIPUMP legalacsonyabb ára $ 0.00023985, legmagasabb ára pedig $ 0.00043896 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIPUMP valaha volt legmagasabb ára $ 0.04072074, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011104 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIPUMP változása a következő volt: +0.34% az elmúlt órában, +44.64% az elmúlt 24 órában, és +83.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aiPump (AIPUMP) piaci információk

A(z) aiPump jelenlegi piaci plafonja $ 160.17K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIPUMP keringésben lévő tokenszáma 418.67M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 382.58K.

aiPump (AIPUMP) árelőzmények USD

A(z) aiPumpUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00011808.
A(z) aiPump USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002200393.
A(z) aiPump USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001149864.
A(z) aiPump USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0001082459447366527.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00011808+44.64%
30 nap$ -0.0002200393-57.51%
60 nap$ -0.0001149864-30.05%
90 nap$ -0.0001082459447366527-22.05%

Mi a(z) aiPump (AIPUMP)

Fairlaunch or own AI Agents, operating any social media aiPump is the first platform that allows to create & fairlaunch AI-driven agents on Solana, Base, and Ethereum.

These agents interact autonomously on digital platforms (such as their own X, Telegram, Chatbots and web3 wallets), providing engagement and utility while also having associated

tokens for ownership and monetization.

aiPump is like Pump Fun, for AI Agents. Launch an AI Agent on aiPump and get:

AI Twitter Agent AI Telegram Agent Proof of Consciousness AI Video Chatbot

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

aiPump (AIPUMP) Erőforrás

aiPump árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) aiPump (AIPUMP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) aiPump (AIPUMP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) aiPump rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) aiPump árelőrejelzését most!

AIPUMP helyi valutákra

aiPump (AIPUMP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) aiPump (AIPUMP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AIPUMP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: aiPump (AIPUMP)

Mennyit ér ma a(z) aiPump (AIPUMP)?
A(z) élő AIPUMP ár a(z) USD esetében 0.00038258 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AIPUMP ára a(z) USD esetében?
A(z) AIPUMP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00038258. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) aiPump piaci plafonja?
A(z) AIPUMP piaci plafonja $ 160.17K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AIPUMP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AIPUMP keringésben lévő tokenszáma 418.67M USD.
Mi volt a(z) AIPUMP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AIPUMP mindenkori legmagasabb ára 0.04072074 USD.
Mi volt a(z) AIPUMP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AIPUMP mindenkori legalacsonyabb ára 0.00011104 USD.
Mekkora a(z) AIPUMP kereskedési volumene?
A(z) AIPUMP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AIPUMP ára emelkedni fog idén?
A(z) AIPUMP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AIPUMP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:34:34 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

