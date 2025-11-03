aiPump (AIPUMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00023985 24h magas $ 0.00043896 Minden idők csúcspontja $ 0.04072074 Legalacsonyabb ár $ 0.00011104 Árváltozás (1H) +0.34% Árváltozás (1D) +44.64% Árváltozás (7D) +83.16%

aiPump (AIPUMP) valós idejű ár: $0.00038258. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIPUMP legalacsonyabb ára $ 0.00023985, legmagasabb ára pedig $ 0.00043896 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIPUMP valaha volt legmagasabb ára $ 0.04072074, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011104 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIPUMP változása a következő volt: +0.34% az elmúlt órában, +44.64% az elmúlt 24 órában, és +83.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aiPump (AIPUMP) piaci információk

Piaci érték $ 160.17K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 382.58K Forgalomban lévő készlet 418.67M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) aiPump jelenlegi piaci plafonja $ 160.17K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIPUMP keringésben lévő tokenszáma 418.67M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 382.58K.