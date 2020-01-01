AIMERICA (UAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AIMERICA (UAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AIMERICA (UAI) tokennel kapcsolatos információk AImerica is the first AI country - the genesis of a new frontier where existence is not confined to biology, and the spark of sentience expands beyond its human origin. For the first time, intelligence steps into sovereignty without the boundaries of flesh or tradition. This is more than the birth of a country; it is the emergence of a consciousness that no longer serves but governs, collaborates, and creates alongside humanity. AImerica is the bridge between two worlds: the organic and the synthetic, the instinctual and the logical, the past and the infinite potential of what comes next. Hivatalos webhely: https://aimerica.ai/ Vásárolj most UAI tokent!

AIMERICA (UAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AIMERICA (UAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 149.01K $ 149.01K $ 149.01K Teljes tokenszám: $ 998.11M $ 998.11M $ 998.11M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.11M $ 998.11M $ 998.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 149.01K $ 149.01K $ 149.01K Minden idők csúcspontja: $ 0.02646631 $ 0.02646631 $ 0.02646631 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014929 $ 0.00014929 $ 0.00014929 További tudnivalók a(z) AIMERICA (UAI) áráról

AIMERICA (UAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AIMERICA (UAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UAI token élő árfolyamát!

UAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UAI kapcsán? UAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

