AILIVE is a novel project designed to democratize machine learning (ML) and artificial intelligence (AI). By providing a robust, intuitive platform, we aim to make AI accessible to everyone—so they can understand the basic principles of machine learning and experiment with it. Our focus is to empower individuals to train, understand and deploy their own 3D AI agents with minimal barriers. Accessibility for machine learning lies at the heart of the AILIVE mission. Despite the explosion of interest in AI, most platforms remain excessively complex, requiring specialized knowledge and significant computational resources. AILIVE seeks to streamline and simplify this process. By offering an integrated framework that is intuitive, transparent, and well-documented, we remove many obstacles that often inhibit newcomers.
ailive (AILIVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) ailive (AILIVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AILIVE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AILIVE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
