Aiki (AIKI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aiki (AIKI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aiki (AIKI) tokennel kapcsolatos információk Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution. Hivatalos webhely: https://aikigame.io/ Fehér könyv: https://aiki.gitbook.io/aikis-diary Vásárolj most AIKI tokent!

Aiki (AIKI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aiki (AIKI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 550.46K $ 550.46K $ 550.46K Teljes tokenszám: $ 99.86M $ 99.86M $ 99.86M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.86M $ 99.86M $ 99.86M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 550.35K $ 550.35K $ 550.35K Minden idők csúcspontja: $ 0.01706637 $ 0.01706637 $ 0.01706637 Minden idők mélypontja: $ 0.00441864 $ 0.00441864 $ 0.00441864 Jelenlegi ár: $ 0.00551126 $ 0.00551126 $ 0.00551126 További tudnivalók a(z) Aiki (AIKI) áráról

Aiki (AIKI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aiki (AIKI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIKI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIKI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIKI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIKI token élő árfolyamát!

AIKI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIKI kapcsán? AIKI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIKI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

