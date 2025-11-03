AIGOV (OLIVIA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01787206$ 0.01787206 $ 0.01787206 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.79% Árváltozás (1D) -0.14% Árváltozás (7D) -13.38% Árváltozás (7D) -13.38%

AIGOV (OLIVIA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)OLIVIA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OLIVIA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01787206, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OLIVIA változása a következő volt: -0.79% az elmúlt órában, -0.14% az elmúlt 24 órában, és -13.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AIGOV (OLIVIA) piaci információk

Piaci érték $ 46.54K$ 46.54K $ 46.54K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 46.54K$ 46.54K $ 46.54K Forgalomban lévő készlet 929.11M 929.11M 929.11M Teljes tokenszám 929,110,262.5601971 929,110,262.5601971 929,110,262.5601971

A(z) AIGOV jelenlegi piaci plafonja $ 46.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OLIVIA keringésben lévő tokenszáma 929.11M, és a teljes tokenszám 929110262.5601971. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 46.54K.