AICAT (AICAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AICAT (AICAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AICAT (AICAT) tokennel kapcsolatos információk AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset. Hivatalos webhely: https://aidancingcat.xyz/ Vásárolj most AICAT tokent!

AICAT (AICAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AICAT (AICAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.09K $ 20.09K $ 20.09K Teljes tokenszám: $ 996.45M $ 996.45M $ 996.45M Keringésben lévő tokenszám: $ 996.45M $ 996.45M $ 996.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.09K $ 20.09K $ 20.09K Minden idők csúcspontja: $ 0.00110116 $ 0.00110116 $ 0.00110116 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) AICAT (AICAT) áráról

AICAT (AICAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AICAT (AICAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AICAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AICAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AICAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AICAT token élő árfolyamát!

AICAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AICAT kapcsán? AICAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AICAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

