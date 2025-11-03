aibrk (AIBRK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00420528$ 0.00420528 $ 0.00420528 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -21.63% Árváltozás (1D) -38.40% Árváltozás (7D) -60.02% Árváltozás (7D) -60.02%

aibrk (AIBRK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIBRK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIBRK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00420528, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIBRK változása a következő volt: -21.63% az elmúlt órában, -38.40% az elmúlt 24 órában, és -60.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aibrk (AIBRK) piaci információk

Piaci érték $ 330.50K$ 330.50K $ 330.50K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 330.50K$ 330.50K $ 330.50K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) aibrk jelenlegi piaci plafonja $ 330.50K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIBRK keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 330.50K.