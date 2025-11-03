TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő aiAPIS ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) APIS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) APIS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő aiAPIS ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) APIS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) APIS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: APIS

APIS árinformációk

Mi a(z) APIS

APIS hivatalos webhely

APIS tokenomikai adatai

APIS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

aiAPIS Logó

aiAPIS Ár (APIS)

Nem listázott

1 APIS-USD élő ár:

$0.00010312
$0.00010312$0.00010312
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
aiAPIS (APIS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:09:45 (UTC+8)

aiAPIS (APIS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01165608
$ 0.01165608$ 0.01165608

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

aiAPIS (APIS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)APIS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APIS valaha volt legmagasabb ára $ 0.01165608, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APIS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

aiAPIS (APIS) piaci információk

$ 9.43K
$ 9.43K$ 9.43K

--
----

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

91.43M
91.43M 91.43M

98,623,382.30848566
98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

A(z) aiAPIS jelenlegi piaci plafonja $ 9.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APIS keringésben lévő tokenszáma 91.43M, és a teljes tokenszám 98623382.30848566. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.17K.

aiAPIS (APIS) árelőzmények USD

A(z) aiAPISUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) aiAPIS USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) aiAPIS USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) aiAPIS USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-6.86%
60 nap$ 0-22.22%
90 nap$ 0--

Mi a(z) aiAPIS (APIS)

aiAPIS is an innovative protocol that leverages cutting-edge technologies in machine learning, artificial intelligence, and advanced financial analysis to create a powerful, autonomous trading bot capable of operating 24/7 with minimal human intervention. The AI-driven protocol, built using a combination of Rust, Python, TypeScript, and Deno, integrates seamlessly with the ByBIT exchange to execute trades on futures contracts with precision and efficiency. In addition, it provides users with comprehensive, real-time trading reports and actionable insights directly via a Telegram bot, ensuring transparency and keeping holders constantly informed about trading performance. The ultimate goal of aiAPIS is to democratize algorithmic trading by sharing profits with token holders and building a sustainable, community-driven revenue model.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

aiAPIS (APIS) Erőforrás

Hivatalos webhely

aiAPIS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) aiAPIS (APIS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) aiAPIS (APIS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) aiAPIS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) aiAPIS árelőrejelzését most!

APIS helyi valutákra

aiAPIS (APIS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) aiAPIS (APIS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) APIS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: aiAPIS (APIS)

Mennyit ér ma a(z) aiAPIS (APIS)?
A(z) élő APIS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) APIS ára a(z) USD esetében?
A(z) APIS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) aiAPIS piaci plafonja?
A(z) APIS piaci plafonja $ 9.43K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) APIS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) APIS keringésben lévő tokenszáma 91.43M USD.
Mi volt a(z) APIS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) APIS mindenkori legmagasabb ára 0.01165608 USD.
Mi volt a(z) APIS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) APIS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) APIS kereskedési volumene?
A(z) APIS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) APIS ára emelkedni fog idén?
A(z) APIS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) APIS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:09:45 (UTC+8)

aiAPIS (APIS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,605.36
$107,605.36$107,605.36

-2.27%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,713.56
$3,713.56$3,713.56

-3.62%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.17
$176.17$176.17

-4.14%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0613
$1.0613$1.0613

-15.89%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,713.56
$3,713.56$3,713.56

-3.62%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,605.36
$107,605.36$107,605.36

-2.27%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.17
$176.17$176.17

-4.14%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4173
$2.4173$2.4173

-3.30%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.69
$83.69$83.69

-5.54%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10000
$0.10000$0.10000

+900.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0281
$0.0281$0.0281

-90.27%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05457
$0.05457$0.05457

-1.17%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001728
$0.000000001728$0.000000001728

+297.24%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000596
$0.0000596$0.0000596

+136.50%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006076
$0.00006076$0.00006076

+65.96%

0G Logó

0G

0G

$1.445
$1.445$1.445

+49.58%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000490
$0.000000000490$0.000000000490

+25.96%