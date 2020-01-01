ai99x (AI99X) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ai99x (AI99X) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ai99x (AI99X) tokennel kapcsolatos információk Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems. Hivatalos webhely: https://www.ai99x.com/ Fehér könyv: https://docs.ai99x.com/ Vásárolj most AI99X tokent!

ai99x (AI99X) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ai99x (AI99X) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Teljes tokenszám: $ 948.49M $ 948.49M $ 948.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 948.49M $ 948.49M $ 948.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Minden idők csúcspontja: $ 0.00141481 $ 0.00141481 $ 0.00141481 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ai99x (AI99X) áráról

ai99x (AI99X) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ai99x (AI99X) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AI99X tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AI99X token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AI99X tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AI99X token élő árfolyamát!

AI99X árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AI99X kapcsán? AI99X-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AI99X tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

