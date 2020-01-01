ai69x (AI69X) tokenomikai adatai
ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AI69X tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AI69X token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
