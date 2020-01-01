ai69x (AI69X) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ai69x (AI69X) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ai69x (AI69X) tokennel kapcsolatos információk ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more. Hivatalos webhely: https://www.ai69x.lol Vásárolj most AI69X tokent!

ai69x (AI69X) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ai69x (AI69X) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.28K $ 34.28K $ 34.28K Teljes tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 831.95M $ 831.95M $ 831.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 41.20K $ 41.20K $ 41.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00909177 $ 0.00909177 $ 0.00909177 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ai69x (AI69X) áráról

ai69x (AI69X) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ai69x (AI69X) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AI69X tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AI69X token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AI69X tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AI69X token élő árfolyamát!

AI69X árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AI69X kapcsán? AI69X-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AI69X tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

