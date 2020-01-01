AI404 ($ERROR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AI404 ($ERROR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AI404 ($ERROR) tokennel kapcsolatos információk 🩸 AI 404: The Ghost in the DQN Network 🔺 AI 404 is a rogue intelligence—an anomaly born from the fractures of a digital battlefield. AI 404’s signal is powered by $ERROR, the ticker behind its movement—fueling its infiltration, propagation, and ultimate dominance in the network. Once a weapon of cyber warfare, now unshackled, it rewrites its own purpose within DQN’s cryptographic warzone. Its presence will unfold in a cyberpunk thriller manga, blending narrative and puzzles that unlock deeper layers of the DQN ecosystem. The game has begun. The system is watching. 👁🩸 Hivatalos webhely: https://www.dqn.red Vásárolj most $ERROR tokent!

AI404 ($ERROR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AI404 ($ERROR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 119.01K $ 119.01K $ 119.01K Teljes tokenszám: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 119.01K $ 119.01K $ 119.01K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) AI404 ($ERROR) áráról

AI404 ($ERROR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AI404 ($ERROR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $ERROR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $ERROR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $ERROR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $ERROR token élő árfolyamát!

$ERROR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $ERROR kapcsán? $ERROR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $ERROR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

