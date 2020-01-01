AI Slop (AISLOP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AI Slop (AISLOP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AI Slop (AISLOP) tokennel kapcsolatos információk AISlop is a memecoin project centered around building a viral media platform, akin to a modern-day Worldstar, but powered entirely by AI-generated content. The project's mission is to flood the internet with short-form, absurd, and hilarious videos that captivate audiences and spread rapidly across social platforms. Unlike traditional meme pages, AISlop leverages artificial intelligence to both create and curate all its videos—setting it apart with a unique, chaotic flavor of entertainment. At its core, AISlop is not just a coin; it’s a movement to redefine humor and virality in the AI age. Hivatalos webhely: https://aislop.app/ Vásárolj most AISLOP tokent!

AI Slop (AISLOP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AI Slop (AISLOP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 210.90K $ 210.90K $ 210.90K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 210.90K $ 210.90K $ 210.90K Minden idők csúcspontja: $ 0.00304386 $ 0.00304386 $ 0.00304386 Minden idők mélypontja: $ 0.00008645 $ 0.00008645 $ 0.00008645 Jelenlegi ár: $ 0.00021034 $ 0.00021034 $ 0.00021034 További tudnivalók a(z) AI Slop (AISLOP) áráról

AI Slop (AISLOP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AI Slop (AISLOP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AISLOP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AISLOP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AISLOP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AISLOP token élő árfolyamát!

AISLOP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AISLOP kapcsán? AISLOP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AISLOP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!