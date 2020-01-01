AI Research Orchestrator (ARO) tokenomikai adatai
ARO is the first efficient AI Orchestrator - Router - Aggregator in the world. Dissecting your research request intelligently and routing each task to the best AI on the market.
The result = outperforming OpenAI (GPT-4o, GPT-o1 PRO), DeepSeek (DeepSeek-R1), Anthropic (Claude 3.5 Sonnet), Gemini (Gemini-2.0), Grok (xAI) (Grok-2), and Qwen (Qwen2.5) when tasked individually for the same request. ARO gives you the ultimate crypto research tool combining 72 established and proven AI powerhouses into one orchestrated, synchronized and synthetized output second to no individual model.
AI Research Orchestrator (ARO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) AI Research Orchestrator (ARO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARO tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ARO token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ARO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARO token élő árfolyamát!
