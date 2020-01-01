Ai GCR ($AIGCR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ai GCR ($AIGCR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ai GCR ($AIGCR) tokennel kapcsolatos információk $aiGCR is an AI-driven trading bot on the Solana network, developed on the TopHat platform. It leverages AI technology to provide accurate cryptocurrency market analyses. The bot has demonstrated strong performance on Waveform and is trained using the strategies of renowned crypto trader GCR, offering data-driven insights and trading recommendations for users seeking advanced market analysis tools. Hivatalos webhely: https://aigcr.net/ Vásárolj most $AIGCR tokent!

Ai GCR ($AIGCR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ai GCR ($AIGCR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.89K $ 10.89K $ 10.89K Teljes tokenszám: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.89K $ 10.89K $ 10.89K Minden idők csúcspontja: $ 0.00122373 $ 0.00122373 $ 0.00122373 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ai GCR ($AIGCR) áráról

Ai GCR ($AIGCR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ai GCR ($AIGCR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $AIGCR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $AIGCR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $AIGCR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $AIGCR token élő árfolyamát!

$AIGCR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $AIGCR kapcsán? $AIGCR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $AIGCR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

