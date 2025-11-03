AI Analysis Token (AIAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.362654 $ 0.362654 $ 0.362654 24h alacsony $ 0.370826 $ 0.370826 $ 0.370826 24h magas 24h alacsony $ 0.362654$ 0.362654 $ 0.362654 24h magas $ 0.370826$ 0.370826 $ 0.370826 Minden idők csúcspontja $ 0.918633$ 0.918633 $ 0.918633 Legalacsonyabb ár $ 0.21345$ 0.21345 $ 0.21345 Árváltozás (1H) +0.32% Árváltozás (1D) -1.28% Árváltozás (7D) -1.49% Árváltozás (7D) -1.49%

AI Analysis Token (AIAT) valós idejű ár: $0.364803. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIAT legalacsonyabb ára $ 0.362654, legmagasabb ára pedig $ 0.370826 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.918633, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.21345 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIAT változása a következő volt: +0.32% az elmúlt órában, -1.28% az elmúlt 24 órában, és -1.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AI Analysis Token (AIAT) piaci információk

Piaci érték $ 40.23M$ 40.23M $ 40.23M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 182.28M$ 182.28M $ 182.28M Forgalomban lévő készlet 110.35M 110.35M 110.35M Teljes tokenszám 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A(z) AI Analysis Token jelenlegi piaci plafonja $ 40.23M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIAT keringésben lévő tokenszáma 110.35M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 182.28M.