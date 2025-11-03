TőzsdeDEX+
A(z) élő AI Analysis Token ár ma 0.364803 USD. Kövesd nyomon a(z) AIAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AIAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$0.364803
AI Analysis Token (AIAT) Élő árdiagram
AI Analysis Token (AIAT) árinformáció (USD)

$ 0.362654
$ 0.370826
AI Analysis Token (AIAT) valós idejű ár: $0.364803. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIAT legalacsonyabb ára $ 0.362654, legmagasabb ára pedig $ 0.370826 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.918633, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.21345 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIAT változása a következő volt: +0.32% az elmúlt órában, -1.28% az elmúlt 24 órában, és -1.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AI Analysis Token (AIAT) piaci információk

A(z) AI Analysis Token jelenlegi piaci plafonja $ 40.23M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIAT keringésben lévő tokenszáma 110.35M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 182.28M.

AI Analysis Token (AIAT) árelőzmények USD

A(z) AI Analysis TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0047400219181946.
A(z) AI Analysis Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0427041675.
A(z) AI Analysis Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0207719922.
A(z) AI Analysis Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0642247917155584.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0047400219181946-1.28%
30 nap$ +0.0427041675+11.71%
60 nap$ -0.0207719922-5.69%
90 nap$ +0.0642247917155584+21.37%

Mi a(z) AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AI Analysis Token (AIAT) Erőforrás

AI Analysis Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AI Analysis Token (AIAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AI Analysis Token (AIAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AI Analysis Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AI Analysis Token árelőrejelzését most!

AIAT helyi valutákra

AI Analysis Token (AIAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AI Analysis Token (AIAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AIAT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AI Analysis Token (AIAT)

Mennyit ér ma a(z) AI Analysis Token (AIAT)?
A(z) élő AIAT ár a(z) USD esetében 0.364803 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AIAT ára a(z) USD esetében?
A(z) AIAT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.364803. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AI Analysis Token piaci plafonja?
A(z) AIAT piaci plafonja $ 40.23M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AIAT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AIAT keringésben lévő tokenszáma 110.35M USD.
Mi volt a(z) AIAT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AIAT mindenkori legmagasabb ára 0.918633 USD.
Mi volt a(z) AIAT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AIAT mindenkori legalacsonyabb ára 0.21345 USD.
Mekkora a(z) AIAT kereskedési volumene?
A(z) AIAT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AIAT ára emelkedni fog idén?
A(z) AIAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AIAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
AI Analysis Token (AIAT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

