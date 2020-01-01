AhaToken (AHT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AhaToken (AHT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AhaToken (AHT) tokennel kapcsolatos információk Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise Hivatalos webhely: https://www.a-ha.io/ Vásárolj most AHT tokent!

AhaToken (AHT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AhaToken (AHT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.50M $ 24.50M $ 24.50M Teljes tokenszám: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.29M $ 27.29M $ 27.29M Minden idők csúcspontja: $ 0.03894145 $ 0.03894145 $ 0.03894145 Minden idők mélypontja: $ 0.00258023 $ 0.00258023 $ 0.00258023 Jelenlegi ár: $ 0.00352989 $ 0.00352989 $ 0.00352989 További tudnivalók a(z) AhaToken (AHT) áráról

AhaToken (AHT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AhaToken (AHT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AHT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AHT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AHT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AHT token élő árfolyamát!

AHT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AHT kapcsán? AHT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AHT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

