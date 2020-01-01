Agio (AGIO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Agio (AGIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Agio (AGIO) tokennel kapcsolatos információk AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions. Hivatalos webhely: https://www.agioprotocol.co/ Fehér könyv: https://agio-protocol-1.gitbook.io/agio-docs/ Vásárolj most AGIO tokent!

Agio (AGIO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Agio (AGIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 326.90K $ 326.90K $ 326.90K Teljes tokenszám: $ 90.41M $ 90.41M $ 90.41M Keringésben lévő tokenszám: $ 27.62M $ 27.62M $ 27.62M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.02506422 $ 0.02506422 $ 0.02506422 Minden idők mélypontja: $ 0.00697543 $ 0.00697543 $ 0.00697543 Jelenlegi ár: $ 0.01183905 $ 0.01183905 $ 0.01183905 További tudnivalók a(z) Agio (AGIO) áráról

Agio (AGIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Agio (AGIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGIO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGIO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGIO token élő árfolyamát!

AGIO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGIO kapcsán? AGIO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGIO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

