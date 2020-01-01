AGENTSYS AI (AGSYS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AGENTSYS AI (AGSYS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AGENTSYS AI (AGSYS) tokennel kapcsolatos információk Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth. Hivatalos webhely: https://www.agentsys.io/ Vásárolj most AGSYS tokent!

AGENTSYS AI (AGSYS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AGENTSYS AI (AGSYS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.79K $ 10.79K $ 10.79K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.79K $ 10.79K $ 10.79K Minden idők csúcspontja: $ 0.00492784 $ 0.00492784 $ 0.00492784 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00010785 $ 0.00010785 $ 0.00010785 További tudnivalók a(z) AGENTSYS AI (AGSYS) áráról

AGENTSYS AI (AGSYS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AGENTSYS AI (AGSYS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGSYS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGSYS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGSYS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGSYS token élő árfolyamát!

AGSYS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGSYS kapcsán? AGSYS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGSYS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

