A(z) élő Agentic Studio ár ma 0.0039533 USD. Kövesd nyomon a(z) AGENTIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AGENTIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AGENTIC

AGENTIC árinformációk

Mi a(z) AGENTIC

AGENTIC fehér könyv

AGENTIC hivatalos webhely

AGENTIC tokenomikai adatai

AGENTIC árelőrejelzés

Agentic Studio Logó

Agentic Studio Ár (AGENTIC)

Nem listázott

1 AGENTIC-USD élő ár:

$0.0039533
$0.0039533$0.0039533
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Agentic Studio (AGENTIC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:09:31 (UTC+8)

Agentic Studio (AGENTIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01998756
$ 0.01998756$ 0.01998756

$ 0.00388743
$ 0.00388743$ 0.00388743

--

--

+0.10%

+0.10%

Agentic Studio (AGENTIC) valós idejű ár: $0.0039533. Az elmúlt 24 órában, a(z)AGENTIC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AGENTIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.01998756, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00388743 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AGENTIC változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Agentic Studio (AGENTIC) piaci információk

$ 19.77K
$ 19.77K$ 19.77K

--
----

$ 19.77K
$ 19.77K$ 19.77K

5.00M
5.00M 5.00M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

A(z) Agentic Studio jelenlegi piaci plafonja $ 19.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AGENTIC keringésben lévő tokenszáma 5.00M, és a teljes tokenszám 5000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.77K.

Agentic Studio (AGENTIC) árelőzmények USD

A(z) Agentic StudioUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Agentic Studio USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006873602.
A(z) Agentic Studio USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0005576485.
A(z) Agentic Studio USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0006873602-17.38%
60 nap$ -0.0005576485-14.10%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Agentic Studio (AGENTIC)

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Agentic Studio (AGENTIC) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Agentic Studio árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Agentic Studio (AGENTIC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Agentic Studio (AGENTIC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Agentic Studio rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Agentic Studio árelőrejelzését most!

AGENTIC helyi valutákra

Agentic Studio (AGENTIC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Agentic Studio (AGENTIC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AGENTIC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Agentic Studio (AGENTIC)

Mennyit ér ma a(z) Agentic Studio (AGENTIC)?
A(z) élő AGENTIC ár a(z) USD esetében 0.0039533 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AGENTIC ára a(z) USD esetében?
A(z) AGENTIC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0039533. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Agentic Studio piaci plafonja?
A(z) AGENTIC piaci plafonja $ 19.77K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AGENTIC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AGENTIC keringésben lévő tokenszáma 5.00M USD.
Mi volt a(z) AGENTIC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AGENTIC mindenkori legmagasabb ára 0.01998756 USD.
Mi volt a(z) AGENTIC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AGENTIC mindenkori legalacsonyabb ára 0.00388743 USD.
Mekkora a(z) AGENTIC kereskedési volumene?
A(z) AGENTIC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AGENTIC ára emelkedni fog idén?
A(z) AGENTIC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AGENTIC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:09:31 (UTC+8)

Agentic Studio (AGENTIC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

