Agentic Studio (AGENTIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01998756$ 0.01998756 $ 0.01998756 Legalacsonyabb ár $ 0.00388743$ 0.00388743 $ 0.00388743 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +0.10% Árváltozás (7D) +0.10%

Agentic Studio (AGENTIC) valós idejű ár: $0.0039533. Az elmúlt 24 órában, a(z)AGENTIC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AGENTIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.01998756, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00388743 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AGENTIC változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Agentic Studio (AGENTIC) piaci információk

Piaci érték $ 19.77K$ 19.77K $ 19.77K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 19.77K$ 19.77K $ 19.77K Forgalomban lévő készlet 5.00M 5.00M 5.00M Teljes tokenszám 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

A(z) Agentic Studio jelenlegi piaci plafonja $ 19.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AGENTIC keringésben lévő tokenszáma 5.00M, és a teljes tokenszám 5000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.77K.