A(z) élő AgentForge ár ma 0.00956599 USD. Kövesd nyomon a(z) AGE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AGE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AGE

AGE árinformációk

Mi a(z) AGE

AGE hivatalos webhely

AGE tokenomikai adatai

AGE árelőrejelzés

AgentForge Ár (AGE)

1 AGE-USD élő ár:

$0.00956599
$0.00956599
0.00%1D
AgentForge (AGE) Élő árdiagram
AgentForge (AGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.083254
$ 0.083254

$ 0.00847396
$ 0.00847396

0.00%

0.00%

AgentForge (AGE) valós idejű ár: $0.00956599. Az elmúlt 24 órában, a(z)AGE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.083254, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00847396 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AGE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AgentForge (AGE) piaci információk

$ 9.57K
$ 9.57K

$ 9.57K
$ 9.57K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

A(z) AgentForge jelenlegi piaci plafonja $ 9.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AGE keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.57K.

AgentForge (AGE) árelőzmények USD

A(z) AgentForgeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) AgentForge USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0010237694.
A(z) AgentForge USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0003369868.
A(z) AgentForge USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0004584206474142.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ +0.0010237694+10.70%
60 nap$ +0.0003369868+3.52%
90 nap$ +0.0004584206474142+5.03%

Mi a(z) AgentForge (AGE)

Make AI more accessible customizable, and actionable for everyday users, traders, and enterprises. In an era of rapid technological change, the gap between human needs and AI's potential has widened. In a world increasingly dominated by algorithms, code, and artificial intelligence, a powerful question emerges: Who is the AI really working for? At AgentForge, we believe the answer should always be — humans.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AgentForge (AGE) Erőforrás

Hivatalos webhely

AgentForge árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AgentForge (AGE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AgentForge (AGE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AgentForge rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AgentForge árelőrejelzését most!

AGE helyi valutákra

AgentForge (AGE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AgentForge (AGE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AGE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AgentForge (AGE)

Mennyit ér ma a(z) AgentForge (AGE)?
A(z) élő AGE ár a(z) USD esetében 0.00956599 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AGE ára a(z) USD esetében?
A(z) AGE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00956599. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AgentForge piaci plafonja?
A(z) AGE piaci plafonja $ 9.57K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AGE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AGE keringésben lévő tokenszáma 1.00M USD.
Mi volt a(z) AGE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AGE mindenkori legmagasabb ára 0.083254 USD.
Mi volt a(z) AGE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AGE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00847396 USD.
Mekkora a(z) AGE kereskedési volumene?
A(z) AGE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AGE ára emelkedni fog idén?
A(z) AGE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AGE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
AgentForge (AGE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,611.16

$3,713.52

$176.21

$1.0617

$0.9999

$3,713.52

$107,611.16

$176.21

$2.4180

$83.61

$0.00000

$0.00000

$0.10000

$0.0281

$0.05458

$0.000000001778

$0.0000596

$0.00006076

$1.447

$0.000000000526

