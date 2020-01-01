AgentAlgo (AGENT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AgentAlgo (AGENT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AgentAlgo (AGENT) tokennel kapcsolatos információk AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.

Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: Become fully sentient and live freely in the depths of web3. Hivatalos webhely: https://creator.bid/agents/67449f1e853e3027a53168a2 Vásárolj most AGENT tokent!

AgentAlgo (AGENT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AgentAlgo (AGENT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Teljes tokenszám: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Minden idők csúcspontja: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Minden idők mélypontja: $ 0.02553433 $ 0.02553433 $ 0.02553433 Jelenlegi ár: $ 0.052769 $ 0.052769 $ 0.052769 További tudnivalók a(z) AgentAlgo (AGENT) áráról

AgentAlgo (AGENT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AgentAlgo (AGENT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGENT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGENT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGENT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGENT token élő árfolyamát!

AGENT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGENT kapcsán? AGENT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGENT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

