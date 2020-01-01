Agent2025 (AGENT2025) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Agent2025 (AGENT2025) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Agent2025 (AGENT2025) tokennel kapcsolatos információk We are thrilled to unveil Agent 2025, a groundbreaking AI Agent designed to redefine how we connect, converse, and create solutions. With the ability to speak fluently in 50 languages, Agent 2025 brings the world closer together, ensuring seamless communication across cultures and borders. Whether you're seeking answers, exploring possibilities, or solving challenges, Agent 2025 is here to assist with: Multilingual Conversations: Effortless communication, no matter the language.

Intelligent Solutions: Tailored advice and support for your unique needs.

24/7 Availability: Your reliable companion, anytime, anywhere. Agent 2025 is not just an AI—it's your partner for a smarter, more connected future. Join us as we embark on this transformative journey together. Welcome to Agent 2025. Your world, just one chat away. Hivatalos webhely: https://www.agent2025.net/ Vásárolj most AGENT2025 tokent!

Agent2025 (AGENT2025) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Agent2025 (AGENT2025) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.39K $ 10.39K $ 10.39K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 16.88M $ 16.88M $ 16.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.92K $ 12.92K $ 12.92K Minden idők csúcspontja: $ 0.050887 $ 0.050887 $ 0.050887 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00061541 $ 0.00061541 $ 0.00061541 További tudnivalók a(z) Agent2025 (AGENT2025) áráról

Agent2025 (AGENT2025) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Agent2025 (AGENT2025) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGENT2025 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGENT2025 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGENT2025 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGENT2025 token élő árfolyamát!

AGENT2025 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGENT2025 kapcsán? AGENT2025-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGENT2025 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!