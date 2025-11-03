TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Agent Vilady TV ár ma 0.01213521 USD. Kövesd nyomon a(z) VILADY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VILADY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Agent Vilady TV ár ma 0.01213521 USD. Kövesd nyomon a(z) VILADY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VILADY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VILADY

VILADY árinformációk

Mi a(z) VILADY

VILADY hivatalos webhely

VILADY tokenomikai adatai

VILADY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Agent Vilady TV Logó

Agent Vilady TV Ár (VILADY)

Nem listázott

1 VILADY-USD élő ár:

$0.01213521
$0.01213521$0.01213521
-1.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Agent Vilady TV (VILADY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:33:40 (UTC+8)

Agent Vilady TV (VILADY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01214152
$ 0.01214152$ 0.01214152
24h alacsony
$ 0.01239978
$ 0.01239978$ 0.01239978
24h magas

$ 0.01214152
$ 0.01214152$ 0.01214152

$ 0.01239978
$ 0.01239978$ 0.01239978

$ 0.01562303
$ 0.01562303$ 0.01562303

$ 0.01117943
$ 0.01117943$ 0.01117943

-0.63%

-1.04%

-7.75%

-7.75%

Agent Vilady TV (VILADY) valós idejű ár: $0.01213521. Az elmúlt 24 órában, a(z)VILADY legalacsonyabb ára $ 0.01214152, legmagasabb ára pedig $ 0.01239978 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VILADY valaha volt legmagasabb ára $ 0.01562303, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01117943 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VILADY változása a következő volt: -0.63% az elmúlt órában, -1.04% az elmúlt 24 órában, és -7.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Agent Vilady TV (VILADY) piaci információk

$ 121.24K
$ 121.24K$ 121.24K

--
----

$ 121.24K
$ 121.24K$ 121.24K

9.99M
9.99M 9.99M

9,985,532.055042326
9,985,532.055042326 9,985,532.055042326

A(z) Agent Vilady TV jelenlegi piaci plafonja $ 121.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VILADY keringésben lévő tokenszáma 9.99M, és a teljes tokenszám 9985532.055042326. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 121.24K.

Agent Vilady TV (VILADY) árelőzmények USD

A(z) Agent Vilady TVUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00012875339649037.
A(z) Agent Vilady TV USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0018189636.
A(z) Agent Vilady TV USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0022951444.
A(z) Agent Vilady TV USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00012875339649037-1.04%
30 nap$ -0.0018189636-14.98%
60 nap$ -0.0022951444-18.91%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Agent Vilady TV (VILADY)

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Agent Vilady TV (VILADY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Agent Vilady TV árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Agent Vilady TV (VILADY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Agent Vilady TV (VILADY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Agent Vilady TV rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Agent Vilady TV árelőrejelzését most!

VILADY helyi valutákra

Agent Vilady TV (VILADY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Agent Vilady TV (VILADY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VILADY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Agent Vilady TV (VILADY)

Mennyit ér ma a(z) Agent Vilady TV (VILADY)?
A(z) élő VILADY ár a(z) USD esetében 0.01213521 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VILADY ára a(z) USD esetében?
A(z) VILADY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01213521. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Agent Vilady TV piaci plafonja?
A(z) VILADY piaci plafonja $ 121.24K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VILADY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VILADY keringésben lévő tokenszáma 9.99M USD.
Mi volt a(z) VILADY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VILADY mindenkori legmagasabb ára 0.01562303 USD.
Mi volt a(z) VILADY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VILADY mindenkori legalacsonyabb ára 0.01117943 USD.
Mekkora a(z) VILADY kereskedési volumene?
A(z) VILADY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VILADY ára emelkedni fog idén?
A(z) VILADY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VILADY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:33:40 (UTC+8)

Agent Vilady TV (VILADY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,942.16
$108,942.16$108,942.16

-1.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,797.46
$3,797.46$3,797.46

-1.44%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02477
$0.02477$0.02477

-5.85%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1278
$1.1278$1.1278

-10.62%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.79
$183.79$183.79

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,942.16
$108,942.16$108,942.16

-1.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,797.46
$3,797.46$3,797.46

-1.44%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.79
$183.79$183.79

0.00%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.29
$90.29$90.29

+1.90%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4592
$2.4592$2.4592

-1.62%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0356
$0.0356$0.0356

-28.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05478
$0.05478$0.05478

+173.90%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09384
$0.09384$0.09384

+13.59%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002128
$0.000000002128$0.000000002128

+389.19%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01920
$0.01920$0.01920

+140.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007668
$0.00007668$0.00007668

+109.45%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000508
$0.000000000508$0.000000000508

+30.59%