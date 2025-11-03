Agent Vilady TV (VILADY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01214152 $ 0.01214152 $ 0.01214152 24h alacsony $ 0.01239978 $ 0.01239978 $ 0.01239978 24h magas 24h alacsony $ 0.01214152$ 0.01214152 $ 0.01214152 24h magas $ 0.01239978$ 0.01239978 $ 0.01239978 Minden idők csúcspontja $ 0.01562303$ 0.01562303 $ 0.01562303 Legalacsonyabb ár $ 0.01117943$ 0.01117943 $ 0.01117943 Árváltozás (1H) -0.63% Árváltozás (1D) -1.04% Árváltozás (7D) -7.75% Árváltozás (7D) -7.75%

Agent Vilady TV (VILADY) valós idejű ár: $0.01213521. Az elmúlt 24 órában, a(z)VILADY legalacsonyabb ára $ 0.01214152, legmagasabb ára pedig $ 0.01239978 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VILADY valaha volt legmagasabb ára $ 0.01562303, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01117943 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VILADY változása a következő volt: -0.63% az elmúlt órában, -1.04% az elmúlt 24 órában, és -7.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Agent Vilady TV (VILADY) piaci információk

Piaci érték $ 121.24K$ 121.24K $ 121.24K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 121.24K$ 121.24K $ 121.24K Forgalomban lévő készlet 9.99M 9.99M 9.99M Teljes tokenszám 9,985,532.055042326 9,985,532.055042326 9,985,532.055042326

A(z) Agent Vilady TV jelenlegi piaci plafonja $ 121.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VILADY keringésben lévő tokenszáma 9.99M, és a teljes tokenszám 9985532.055042326. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 121.24K.