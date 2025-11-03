TőzsdeDEX+
A(z) élő AGENT BAPO ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BAPO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BAPO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő AGENT BAPO ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BAPO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BAPO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BAPO

BAPO árinformációk

Mi a(z) BAPO

BAPO hivatalos webhely

BAPO tokenomikai adatai

BAPO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

AGENT BAPO Logó

AGENT BAPO Ár (BAPO)

Nem listázott

1 BAPO-USD élő ár:

-5.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
AGENT BAPO (BAPO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:09:10 (UTC+8)

AGENT BAPO (BAPO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00162005
$ 0
+0.12%

-5.28%

-19.88%

-19.88%

AGENT BAPO (BAPO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAPO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAPO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00162005, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAPO változása a következő volt: +0.12% az elmúlt órában, -5.28% az elmúlt 24 órában, és -19.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AGENT BAPO (BAPO) piaci információk

$ 10.01K
--
$ 10.01K
100.00M
100,000,000.0
A(z) AGENT BAPO jelenlegi piaci plafonja $ 10.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAPO keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.01K.

AGENT BAPO (BAPO) árelőzmények USD

A(z) AGENT BAPOUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) AGENT BAPO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AGENT BAPO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AGENT BAPO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.28%
30 nap$ 0-46.00%
60 nap$ 0-54.14%
90 nap$ 0--

Mi a(z) AGENT BAPO (BAPO)

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AGENT BAPO (BAPO) Erőforrás

Hivatalos webhely

AGENT BAPO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AGENT BAPO (BAPO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AGENT BAPO (BAPO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AGENT BAPO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AGENT BAPO árelőrejelzését most!

BAPO helyi valutákra

AGENT BAPO (BAPO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AGENT BAPO (BAPO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BAPO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AGENT BAPO (BAPO)

Mennyit ér ma a(z) AGENT BAPO (BAPO)?
A(z) élő BAPO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BAPO ára a(z) USD esetében?
A(z) BAPO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AGENT BAPO piaci plafonja?
A(z) BAPO piaci plafonja $ 10.01K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BAPO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BAPO keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) BAPO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BAPO mindenkori legmagasabb ára 0.00162005 USD.
Mi volt a(z) BAPO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BAPO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BAPO kereskedési volumene?
A(z) BAPO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BAPO ára emelkedni fog idén?
A(z) BAPO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BAPO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:09:10 (UTC+8)

AGENT BAPO (BAPO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

