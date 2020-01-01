Agent Arena by Masa (SN59) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Agent Arena by Masa (SN59) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Agent Arena by Masa (SN59) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Agent Arena by Masa (SN59) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Teljes tokenszám: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Minden idők csúcspontja: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Minden idők mélypontja: $ 0.507002 $ 0.507002 $ 0.507002 Jelenlegi ár: $ 0.958957 $ 0.958957 $ 0.958957 További tudnivalók a(z) Agent Arena by Masa (SN59) áráról

Agent Arena by Masa (SN59) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Agent Arena by Masa (SN59) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SN59 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SN59 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SN59 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SN59 token élő árfolyamát!

SN59 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SN59 kapcsán? SN59-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SN59 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

