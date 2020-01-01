Agenius (AGNS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Agenius (AGNS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Agenius (AGNS) tokennel kapcsolatos információk Madness.fun is a next-generation launchpad that turns viral ideas into fully fledged meme-coin ecosystems in minutes. Powered by in-house AI, the platform automates everything from token creation to post-launch growth tools, letting creators focus on community while the tech handles the heavy lifting. Designed for simplicity and scale, Madness.fun aims to make launching and nurturing a token as easy-and as fun-as sharing a meme. Hivatalos webhely: https://madness.fun/ Fehér könyv: https://madness.fun/docs Vásárolj most AGNS tokent!

Agenius (AGNS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Agenius (AGNS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 50.05K $ 50.05K $ 50.05K Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 52.68K $ 52.68K $ 52.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.00296248 $ 0.00296248 $ 0.00296248 Minden idők mélypontja: $ 0.00004962 $ 0.00004962 $ 0.00004962 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Agenius (AGNS) áráról

Agenius (AGNS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Agenius (AGNS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGNS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGNS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGNS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGNS token élő árfolyamát!

AGNS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGNS kapcsán? AGNS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGNS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

