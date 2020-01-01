Africa Kids Token (AKIDS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Africa Kids Token (AKIDS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Africa Kids Token (AKIDS) tokennel kapcsolatos információk Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact. Hivatalos webhely: https://www.africakidstoken.com/ Fehér könyv: https://docs.africakidstoken.com/ Vásárolj most AKIDS tokent!

Africa Kids Token (AKIDS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Africa Kids Token (AKIDS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 38.00K $ 38.00K $ 38.00K Teljes tokenszám: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Keringésben lévő tokenszám: $ 996.42M $ 996.42M $ 996.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 38.12K $ 38.12K $ 38.12K Minden idők csúcspontja: $ 0.00575458 $ 0.00575458 $ 0.00575458 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Africa Kids Token (AKIDS) áráról

Africa Kids Token (AKIDS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Africa Kids Token (AKIDS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AKIDS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AKIDS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AKIDS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AKIDS token élő árfolyamát!

AKIDS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AKIDS kapcsán? AKIDS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AKIDS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

