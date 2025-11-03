TőzsdeDEX+
A(z) élő Aesyx Dollar ár ma 0.985393 USD. Kövesd nyomon a(z) AXD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AXD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AXD

AXD árinformációk

Mi a(z) AXD

AXD fehér könyv

AXD hivatalos webhely

AXD tokenomikai adatai

AXD árelőrejelzés

Aesyx Dollar Logó

Aesyx Dollar Ár (AXD)

1 AXD-USD élő ár:

$0.985393
-0.10%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Aesyx Dollar (AXD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:33:06 (UTC+8)

Aesyx Dollar (AXD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.985353
24h alacsony
$ 0.986611
24h magas

$ 0.985353
$ 0.986611
$ 1.072
$ 0.952838
-0.00%

-0.10%

+0.04%

+0.04%

Aesyx Dollar (AXD) valós idejű ár: $0.985393. Az elmúlt 24 órában, a(z)AXD legalacsonyabb ára $ 0.985353, legmagasabb ára pedig $ 0.986611 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AXD valaha volt legmagasabb ára $ 1.072, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.952838 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AXD változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -0.10% az elmúlt 24 órában, és +0.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aesyx Dollar (AXD) piaci információk

$ 384.02K
--
$ 384.02K
389.72K
389,715.173655048
A(z) Aesyx Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 384.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AXD keringésben lévő tokenszáma 389.72K, és a teljes tokenszám 389715.173655048. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 384.02K.

Aesyx Dollar (AXD) árelőzmények USD

A(z) Aesyx DollarUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0009949755285038.
A(z) Aesyx Dollar USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0348521679.
A(z) Aesyx Dollar USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0339918213.
A(z) Aesyx Dollar USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0238554967426905.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0009949755285038-0.10%
30 nap$ -0.0348521679-3.53%
60 nap$ -0.0339918213-3.44%
90 nap$ -0.0238554967426905-2.36%

Mi a(z) Aesyx Dollar (AXD)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Aesyx Dollar (AXD) Erőforrás

Aesyx Dollar árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Aesyx Dollar (AXD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Aesyx Dollar (AXD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Aesyx Dollar rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Aesyx Dollar árelőrejelzését most!

AXD helyi valutákra

Aesyx Dollar (AXD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Aesyx Dollar (AXD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AXD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Aesyx Dollar (AXD)

Mennyit ér ma a(z) Aesyx Dollar (AXD)?
A(z) élő AXD ár a(z) USD esetében 0.985393 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AXD ára a(z) USD esetében?
A(z) AXD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.985393. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Aesyx Dollar piaci plafonja?
A(z) AXD piaci plafonja $ 384.02K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AXD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AXD keringésben lévő tokenszáma 389.72K USD.
Mi volt a(z) AXD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AXD mindenkori legmagasabb ára 1.072 USD.
Mi volt a(z) AXD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AXD mindenkori legalacsonyabb ára 0.952838 USD.
Mekkora a(z) AXD kereskedési volumene?
A(z) AXD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AXD ára emelkedni fog idén?
A(z) AXD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AXD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Aesyx Dollar (AXD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

