Aesyx Dollar (AXD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.985353 $ 0.985353 $ 0.985353 24h alacsony $ 0.986611 $ 0.986611 $ 0.986611 24h magas 24h alacsony $ 0.985353$ 0.985353 $ 0.985353 24h magas $ 0.986611$ 0.986611 $ 0.986611 Minden idők csúcspontja $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Legalacsonyabb ár $ 0.952838$ 0.952838 $ 0.952838 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) -0.10% Árváltozás (7D) +0.04% Árváltozás (7D) +0.04%

Aesyx Dollar (AXD) valós idejű ár: $0.985393. Az elmúlt 24 órában, a(z)AXD legalacsonyabb ára $ 0.985353, legmagasabb ára pedig $ 0.986611 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AXD valaha volt legmagasabb ára $ 1.072, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.952838 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AXD változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -0.10% az elmúlt 24 órában, és +0.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aesyx Dollar (AXD) piaci információk

Piaci érték $ 384.02K$ 384.02K $ 384.02K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 384.02K$ 384.02K $ 384.02K Forgalomban lévő készlet 389.72K 389.72K 389.72K Teljes tokenszám 389,715.173655048 389,715.173655048 389,715.173655048

A(z) Aesyx Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 384.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AXD keringésben lévő tokenszáma 389.72K, és a teljes tokenszám 389715.173655048. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 384.02K.