Aesoperator (AESOPERATOR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aesoperator (AESOPERATOR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aesoperator (AESOPERATOR) tokennel kapcsolatos információk Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions. By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications. Hivatalos webhely: https://aesoperator.com/ Vásárolj most AESOPERATOR tokent!

Aesoperator (AESOPERATOR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aesoperator (AESOPERATOR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.19K $ 15.19K $ 15.19K Teljes tokenszám: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.19K $ 15.19K $ 15.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.00751917 $ 0.00751917 $ 0.00751917 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Aesoperator (AESOPERATOR) áráról

Aesoperator (AESOPERATOR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aesoperator (AESOPERATOR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AESOPERATOR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AESOPERATOR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AESOPERATOR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AESOPERATOR token élő árfolyamát!

