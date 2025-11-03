AEGON by Virtuals (AEGON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00036179 24h alacsony $ 0.00043591 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00196774 Legalacsonyabb ár $ 0.00008319 Árváltozás (1H) -1.35% Árváltozás (1D) -14.57% Árváltozás (7D) +87.70%

AEGON by Virtuals (AEGON) valós idejű ár: $0.0003622. Az elmúlt 24 órában, a(z)AEGON legalacsonyabb ára $ 0.00036179, legmagasabb ára pedig $ 0.00043591 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AEGON valaha volt legmagasabb ára $ 0.00196774, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00008319 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AEGON változása a következő volt: -1.35% az elmúlt órában, -14.57% az elmúlt 24 órában, és +87.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AEGON by Virtuals (AEGON) piaci információk

Piaci érték $ 362.75K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 362.75K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) AEGON by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 362.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AEGON keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 362.75K.