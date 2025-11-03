TőzsdeDEX+
A(z) élő AEGON by Virtuals ár ma 0.0003622 USD. Kövesd nyomon a(z) AEGON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AEGON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
AEGON by Virtuals (AEGON) árinformáció (USD)

AEGON by Virtuals (AEGON) valós idejű ár: $0.0003622. Az elmúlt 24 órában, a(z)AEGON legalacsonyabb ára $ 0.00036179, legmagasabb ára pedig $ 0.00043591 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AEGON valaha volt legmagasabb ára $ 0.00196774, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00008319 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AEGON változása a következő volt: -1.35% az elmúlt órában, -14.57% az elmúlt 24 órában, és +87.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AEGON by Virtuals (AEGON) piaci információk

A(z) AEGON by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 362.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AEGON keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 362.75K.

AEGON by Virtuals (AEGON) árelőzmények USD

A(z) AEGON by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) AEGON by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0002864306.
A(z) AEGON by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001732994.
A(z) AEGON by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-14.57%
30 nap$ +0.0002864306+79.08%
60 nap$ -0.0001732994-47.84%
90 nap$ 0--

Mi a(z) AEGON by Virtuals (AEGON)

Aegon is an autonomous game creator built for the age of agents. Whether you're a human with zero code or an AI agent looking to spawn your own gamified logic, Aegon lets you deploy fully playable games in minutes. Powered by Jungl AI Framework.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AEGON by Virtuals (AEGON) Erőforrás

Hivatalos webhely

AEGON by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AEGON by Virtuals (AEGON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AEGON by Virtuals (AEGON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AEGON by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AEGON by Virtuals árelőrejelzését most!

AEGON by Virtuals (AEGON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AEGON by Virtuals (AEGON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AEGON token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AEGON by Virtuals (AEGON)

Mennyit ér ma a(z) AEGON by Virtuals (AEGON)?
A(z) élő AEGON ár a(z) USD esetében 0.0003622 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AEGON ára a(z) USD esetében?
A(z) AEGON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0003622. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AEGON by Virtuals piaci plafonja?
A(z) AEGON piaci plafonja $ 362.75K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AEGON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AEGON keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) AEGON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AEGON mindenkori legmagasabb ára 0.00196774 USD.
Mi volt a(z) AEGON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AEGON mindenkori legalacsonyabb ára 0.00008319 USD.
Mekkora a(z) AEGON kereskedési volumene?
A(z) AEGON élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AEGON ára emelkedni fog idén?
A(z) AEGON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AEGON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:32:50 (UTC+8)

