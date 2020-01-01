Aegis YUSD (YUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aegis YUSD (YUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aegis YUSD (YUSD) tokennel kapcsolatos információk Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility. Hivatalos webhely: https://app.aegis.im Fehér könyv: https://docs.aegis.im Vásárolj most YUSD tokent!

Aegis YUSD (YUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aegis YUSD (YUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M Teljes tokenszám: $ 30.03M $ 30.03M $ 30.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 30.03M $ 30.03M $ 30.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M Minden idők csúcspontja: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 Minden idők mélypontja: $ 0.960034 $ 0.960034 $ 0.960034 Jelenlegi ár: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 További tudnivalók a(z) Aegis YUSD (YUSD) áráról

Aegis YUSD (YUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aegis YUSD (YUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YUSD token élő árfolyamát!

