Advertise Coin (ADCO) tokenomikai adatai

Advertise Coin (ADCO) tokennel kapcsolatos információk Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market. Hivatalos webhely: https://advertisecoin.com/ Vásárolj most ADCO tokent!

Advertise Coin (ADCO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Advertise Coin (ADCO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 42.58M $ 42.58M $ 42.58M Teljes tokenszám: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M Minden idők csúcspontja: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Minden idők mélypontja: $ 0.02220041 $ 0.02220041 $ 0.02220041 Jelenlegi ár: $ 0.945157 $ 0.945157 $ 0.945157 További tudnivalók a(z) Advertise Coin (ADCO) áráról

Advertise Coin (ADCO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Advertise Coin (ADCO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ADCO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ADCO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ADCO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ADCO token élő árfolyamát!

ADCO árelőrejelzése

