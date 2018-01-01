ADAMANT Messenger (ADM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ADAMANT Messenger (ADM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ADAMANT Messenger (ADM) tokennel kapcsolatos információk "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Hivatalos webhely: https://adamant.im/ Fehér könyv: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf Vásárolj most ADM tokent!

ADAMANT Messenger (ADM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ADAMANT Messenger (ADM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Teljes tokenszám: $ 113.81M $ 113.81M $ 113.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 113.81M $ 113.81M $ 113.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Minden idők csúcspontja: $ 0.055126 $ 0.055126 $ 0.055126 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.01584379 $ 0.01584379 $ 0.01584379 További tudnivalók a(z) ADAMANT Messenger (ADM) áráról

ADAMANT Messenger (ADM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ADAMANT Messenger (ADM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ADM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ADM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ADM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ADM token élő árfolyamát!

ADM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ADM kapcsán? ADM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ADM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

