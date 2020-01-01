ACTUAL (ACTUAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ACTUAL (ACTUAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ACTUAL (ACTUAL) tokennel kapcsolatos információk Actual.ai revolutionizes Web3 by combining cutting-edge AI with DeFi innovation. Powered by advanced DiT (Diffusion Transformer) technology and Human Portrait multimodal LLMs, Actual.ai creates hyper-realistic AI agents that elevate your DeFi experience. These agents analyze on-chain data, track market trends, and execute automated trades to optimize returns. They provide actionable insights by uncovering hidden opportunities in blockchain data, empowering you to make informed decisions. With customizable financial strategies, your AI assistant adapts to your goals, handling staking, lending, and yield farming efficiently. Beyond intelligence, these agents offer emotional support, blending human-like empathy with data-driven precision to guide you through the dynamic world of DeFi. Hivatalos webhely: https://actualz.ai/ Vásárolj most ACTUAL tokent!

ACTUAL (ACTUAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ACTUAL (ACTUAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 56.94K $ 56.94K $ 56.94K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 56.94K $ 56.94K $ 56.94K Minden idők csúcspontja: $ 0.01487331 $ 0.01487331 $ 0.01487331 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ACTUAL (ACTUAL) áráról

ACTUAL (ACTUAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ACTUAL (ACTUAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ACTUAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ACTUAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ACTUAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ACTUAL token élő árfolyamát!

ACTUAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ACTUAL kapcsán? ACTUAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ACTUAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!