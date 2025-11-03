ACORE AI Token (ACORE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00066526 $ 0.00066526 $ 0.00066526 24h alacsony $ 0.00072948 $ 0.00072948 $ 0.00072948 24h magas 24h alacsony $ 0.00066526$ 0.00066526 $ 0.00066526 24h magas $ 0.00072948$ 0.00072948 $ 0.00072948 Minden idők csúcspontja $ 0.00387015$ 0.00387015 $ 0.00387015 Legalacsonyabb ár $ 0.00029139$ 0.00029139 $ 0.00029139 Árváltozás (1H) +0.22% Árváltozás (1D) -8.35% Árváltozás (7D) -5.80% Árváltozás (7D) -5.80%

ACORE AI Token (ACORE) valós idejű ár: $0.00066857. Az elmúlt 24 órában, a(z)ACORE legalacsonyabb ára $ 0.00066526, legmagasabb ára pedig $ 0.00072948 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ACORE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00387015, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00029139 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ACORE változása a következő volt: +0.22% az elmúlt órában, -8.35% az elmúlt 24 órában, és -5.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ACORE AI Token (ACORE) piaci információk

Piaci érték $ 66.88K$ 66.88K $ 66.88K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 66.88K$ 66.88K $ 66.88K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) ACORE AI Token jelenlegi piaci plafonja $ 66.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ACORE keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 66.88K.