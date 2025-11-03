Acid AI (ACID) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00691688 Legalacsonyabb ár $ 0.00001558 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -10.07%

Acid AI (ACID) valós idejű ár: $0.00001605. Az elmúlt 24 órában, a(z)ACID legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ACID valaha volt legmagasabb ára $ 0.00691688, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001558 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ACID változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -10.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Acid AI (ACID) piaci információk

Piaci érték $ 16.05K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.05K Forgalomban lévő készlet 999.94M Teljes tokenszám 999,941,783.352765

A(z) Acid AI jelenlegi piaci plafonja $ 16.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ACID keringésben lévő tokenszáma 999.94M, és a teljes tokenszám 999941783.352765. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.05K.