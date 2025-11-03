TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Accenture xStock ár ma 250.49 USD. Kövesd nyomon a(z) ACNX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ACNX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Accenture xStock ár ma 250.49 USD. Kövesd nyomon a(z) ACNX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ACNX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ACNX

ACNX árinformációk

Mi a(z) ACNX

ACNX fehér könyv

ACNX hivatalos webhely

ACNX tokenomikai adatai

ACNX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Accenture xStock Logó

Accenture xStock Ár (ACNX)

Nem listázott

1 ACNX-USD élő ár:

$250.49
$250.49$250.49
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Accenture xStock (ACNX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:32:36 (UTC+8)

Accenture xStock (ACNX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 250.34
$ 250.34$ 250.34
24h alacsony
$ 250.5
$ 250.5$ 250.5
24h magas

$ 250.34
$ 250.34$ 250.34

$ 250.5
$ 250.5$ 250.5

$ 269.57
$ 269.57$ 269.57

$ 229.44
$ 229.44$ 229.44

+0.00%

+0.06%

+0.91%

+0.91%

Accenture xStock (ACNX) valós idejű ár: $250.49. Az elmúlt 24 órában, a(z)ACNX legalacsonyabb ára $ 250.34, legmagasabb ára pedig $ 250.5 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ACNX valaha volt legmagasabb ára $ 269.57, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 229.44 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ACNX változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +0.06% az elmúlt 24 órában, és +0.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Accenture xStock (ACNX) piaci információk

$ 146.16K
$ 146.16K$ 146.16K

--
----

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

583.50
583.50 583.50

22,100.0
22,100.0 22,100.0

A(z) Accenture xStock jelenlegi piaci plafonja $ 146.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ACNX keringésben lévő tokenszáma 583.50, és a teljes tokenszám 22100.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.54M.

Accenture xStock (ACNX) árelőzmények USD

A(z) Accenture xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.148094.
A(z) Accenture xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +5.5846495010.
A(z) Accenture xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -2.6624081120.
A(z) Accenture xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -9.80728974256835.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.148094+0.06%
30 nap$ +5.5846495010+2.23%
60 nap$ -2.6624081120-1.06%
90 nap$ -9.80728974256835-3.76%

Mi a(z) Accenture xStock (ACNX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Accenture xStock (ACNX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Accenture xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Accenture xStock (ACNX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Accenture xStock (ACNX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Accenture xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Accenture xStock árelőrejelzését most!

ACNX helyi valutákra

Accenture xStock (ACNX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Accenture xStock (ACNX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ACNX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Accenture xStock (ACNX)

Mennyit ér ma a(z) Accenture xStock (ACNX)?
A(z) élő ACNX ár a(z) USD esetében 250.49 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ACNX ára a(z) USD esetében?
A(z) ACNX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 250.49. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Accenture xStock piaci plafonja?
A(z) ACNX piaci plafonja $ 146.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ACNX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ACNX keringésben lévő tokenszáma 583.50 USD.
Mi volt a(z) ACNX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ACNX mindenkori legmagasabb ára 269.57 USD.
Mi volt a(z) ACNX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ACNX mindenkori legalacsonyabb ára 229.44 USD.
Mekkora a(z) ACNX kereskedési volumene?
A(z) ACNX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ACNX ára emelkedni fog idén?
A(z) ACNX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ACNX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:32:36 (UTC+8)

Accenture xStock (ACNX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,022.70
$109,022.70$109,022.70

-0.98%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,800.63
$3,800.63$3,800.63

-1.36%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02464
$0.02464$0.02464

-6.34%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1331
$1.1331$1.1331

-10.20%

Solana Logó

Solana

SOL

$184.06
$184.06$184.06

+0.15%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,022.70
$109,022.70$109,022.70

-0.98%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,800.63
$3,800.63$3,800.63

-1.36%

Solana Logó

Solana

SOL

$184.06
$184.06$184.06

+0.15%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.33
$90.33$90.33

+1.95%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4601
$2.4601$2.4601

-1.59%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0356
$0.0356$0.0356

-28.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05474
$0.05474$0.05474

+173.70%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09389
$0.09389$0.09389

+13.65%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002128
$0.000000002128$0.000000002128

+389.19%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01976
$0.01976$0.01976

+147.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007836
$0.00007836$0.00007836

+114.03%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000526
$0.000000000526$0.000000000526

+35.21%