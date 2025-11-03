TőzsdeDEX+
A(z) élő Abuwtiyuw ár ma 0.01545385 USD. Kövesd nyomon a(z) ABU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ABU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ABU

ABU árinformációk

Mi a(z) ABU

ABU hivatalos webhely

ABU tokenomikai adatai

ABU árelőrejelzés

Abuwtiyuw Logó

Abuwtiyuw Ár (ABU)

Nem listázott

1 ABU-USD élő ár:

$0.01545385
-1.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Abuwtiyuw (ABU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:08:35 (UTC+8)

Abuwtiyuw (ABU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01545242
24h alacsony
$ 0.01564966
24h magas

$ 0.01545242
$ 0.01564966
$ 0.261831
$ 0.00714313
--

-1.25%

-19.21%

-19.21%

Abuwtiyuw (ABU) valós idejű ár: $0.01545385. Az elmúlt 24 órában, a(z)ABU legalacsonyabb ára $ 0.01545242, legmagasabb ára pedig $ 0.01564966 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ABU valaha volt legmagasabb ára $ 0.261831, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00714313 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ABU változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.25% az elmúlt 24 órában, és -19.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Abuwtiyuw (ABU) piaci információk

$ 15.45K
--
$ 15.45K
1.00M
1,000,000.0
A(z) Abuwtiyuw jelenlegi piaci plafonja $ 15.45K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ABU keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.45K.

Abuwtiyuw (ABU) árelőzmények USD

A(z) AbuwtiyuwUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0001958055246083.
A(z) Abuwtiyuw USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0046421078.
A(z) Abuwtiyuw USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0080295623.
A(z) Abuwtiyuw USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.10646563909744535.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0001958055246083-1.25%
30 nap$ -0.0046421078-30.03%
60 nap$ -0.0080295623-51.95%
90 nap$ -0.10646563909744535-87.32%

Mi a(z) Abuwtiyuw (ABU)

$ABU | Abuwtiyuw, often cited as the first documented domesticated dog in history, lived in ancient Egypt during the Predynastic period (c. 3100 BCE). Known from a stone inscription found in a tomb at Giza, Abuwtiyuw was a slender, greyhound-like dog, possibly a Tesem breed, valued for hunting and companionship. The inscription details its name, suggesting a significant bond with its owner, likely a high-ranking individual. Buried with honors, Abuwtiyuw’s record highlights the early human-canine relationship, showcasing dogs’ roles in ancient Egyptian society as loyal companions and symbols of status. This evidence underscores the deep historical roots of dog domestication, predating many other recorded instances of named animals.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Abuwtiyuw (ABU) Erőforrás

Hivatalos webhely

Abuwtiyuw árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Abuwtiyuw (ABU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Abuwtiyuw (ABU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Abuwtiyuw rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Abuwtiyuw árelőrejelzését most!

ABU helyi valutákra

Abuwtiyuw (ABU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Abuwtiyuw (ABU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ABU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Abuwtiyuw (ABU)

Mennyit ér ma a(z) Abuwtiyuw (ABU)?
A(z) élő ABU ár a(z) USD esetében 0.01545385 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ABU ára a(z) USD esetében?
A(z) ABU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01545385. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Abuwtiyuw piaci plafonja?
A(z) ABU piaci plafonja $ 15.45K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ABU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ABU keringésben lévő tokenszáma 1.00M USD.
Mi volt a(z) ABU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ABU mindenkori legmagasabb ára 0.261831 USD.
Mi volt a(z) ABU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ABU mindenkori legalacsonyabb ára 0.00714313 USD.
Mekkora a(z) ABU kereskedési volumene?
A(z) ABU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ABU ára emelkedni fog idén?
A(z) ABU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ABU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:08:35 (UTC+8)

Abuwtiyuw (ABU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,586.82
$3,714.19
$176.32
$1.0610
$0.9999
$3,714.19
$107,586.82
$176.32
$2.4189
$84.26
