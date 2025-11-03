Abuwtiyuw (ABU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01545242 $ 0.01545242 $ 0.01545242 24h alacsony $ 0.01564966 $ 0.01564966 $ 0.01564966 24h magas 24h alacsony $ 0.01545242$ 0.01545242 $ 0.01545242 24h magas $ 0.01564966$ 0.01564966 $ 0.01564966 Minden idők csúcspontja $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 Legalacsonyabb ár $ 0.00714313$ 0.00714313 $ 0.00714313 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.25% Árváltozás (7D) -19.21% Árváltozás (7D) -19.21%

Abuwtiyuw (ABU) valós idejű ár: $0.01545385. Az elmúlt 24 órában, a(z)ABU legalacsonyabb ára $ 0.01545242, legmagasabb ára pedig $ 0.01564966 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ABU valaha volt legmagasabb ára $ 0.261831, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00714313 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ABU változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.25% az elmúlt 24 órában, és -19.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Abuwtiyuw (ABU) piaci információk

Piaci érték $ 15.45K$ 15.45K $ 15.45K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.45K$ 15.45K $ 15.45K Forgalomban lévő készlet 1.00M 1.00M 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Abuwtiyuw jelenlegi piaci plafonja $ 15.45K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ABU keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.45K.