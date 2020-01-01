aBTC (ABTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) aBTC (ABTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

aBTC (ABTC) tokennel kapcsolatos információk Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend. Hivatalos webhely: https://www.echo-protocol.xyz Vásárolj most ABTC tokent!

aBTC (ABTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) aBTC (ABTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 308.17K $ 308.17K $ 308.17K Teljes tokenszám: $ 2.34K $ 2.34K $ 2.34K Keringésben lévő tokenszám: $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 261.09M $ 261.09M $ 261.09M Minden idők csúcspontja: $ 124,279 $ 124,279 $ 124,279 Minden idők mélypontja: $ 60,786 $ 60,786 $ 60,786 Jelenlegi ár: $ 110,759 $ 110,759 $ 110,759 További tudnivalók a(z) aBTC (ABTC) áráról

aBTC (ABTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) aBTC (ABTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ABTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ABTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ABTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ABTC token élő árfolyamát!

ABTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ABTC kapcsán? ABTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ABTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

