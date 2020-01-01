Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokennel kapcsolatos információk Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Hivatalos webhely: https://dinero.xyz/ Vásárolj most ABSETH tokent!

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Teljes tokenszám: $ 272.84 $ 272.84 $ 272.84 Keringésben lévő tokenszám: $ 272.84 $ 272.84 $ 272.84 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Minden idők csúcspontja: $ 5,007.28 $ 5,007.28 $ 5,007.28 Minden idők mélypontja: $ 1,376.28 $ 1,376.28 $ 1,376.28 Jelenlegi ár: $ 4,350.47 $ 4,350.47 $ 4,350.47 További tudnivalók a(z) Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) áráról

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ABSETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ABSETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ABSETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ABSETH token élő árfolyamát!

ABSETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ABSETH kapcsán? ABSETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ABSETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

