Absters Girl (ABBY) tokennel kapcsolatos információk Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value. Hivatalos webhely: https://www.abstersgirl.xyz/ Vásárolj most ABBY tokent!

Absters Girl (ABBY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Absters Girl (ABBY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 713.18K $ 713.18K $ 713.18K Teljes tokenszám: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 713.18K $ 713.18K $ 713.18K Minden idők csúcspontja: $ 0.00124355 $ 0.00124355 $ 0.00124355 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00071755 $ 0.00071755 $ 0.00071755 További tudnivalók a(z) Absters Girl (ABBY) áráról

Absters Girl (ABBY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Absters Girl (ABBY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ABBY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ABBY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ABBY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ABBY token élő árfolyamát!

ABBY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ABBY kapcsán? ABBY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ABBY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

