ABSGLORP (GLORP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.93% Árváltozás (1D) -1.20% Árváltozás (7D) -3.04% Árváltozás (7D) -3.04%

ABSGLORP (GLORP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GLORP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GLORP valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GLORP változása a következő volt: -0.93% az elmúlt órában, -1.20% az elmúlt 24 órában, és -3.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ABSGLORP (GLORP) piaci információk

Piaci érték $ 47.60K$ 47.60K $ 47.60K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 47.60K$ 47.60K $ 47.60K Forgalomban lévő készlet 993.32M 993.32M 993.32M Teljes tokenszám 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245

A(z) ABSGLORP jelenlegi piaci plafonja $ 47.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GLORP keringésben lévő tokenszáma 993.32M, és a teljes tokenszám 993319009.7638245. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 47.60K.