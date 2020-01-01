abcde coin (ABCDE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) abcde coin (ABCDE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

abcde coin (ABCDE) tokennel kapcsolatos információk We are a meme-loving community with the main goal of expanding our community via multiple angles; Gaming, Social, Charity. For example, we have our very own Minecraft Server and Roblox server currently live and available to play. We have Telegram and Discord hangouts available for users to chat, and we have participated in the building of an Water Well in Africa. We are all about making friends, having fun and doing good. Hivatalos webhely: https://www.abcdeonsol.xyz/ Vásárolj most ABCDE tokent!

abcde coin (ABCDE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) abcde coin (ABCDE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.58K $ 7.58K $ 7.58K Teljes tokenszám: $ 921.12M $ 921.12M $ 921.12M Keringésben lévő tokenszám: $ 788.30M $ 788.30M $ 788.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.86K $ 8.86K $ 8.86K Minden idők csúcspontja: $ 0.00677886 $ 0.00677886 $ 0.00677886 Minden idők mélypontja: $ 0.00000499 $ 0.00000499 $ 0.00000499 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) abcde coin (ABCDE) áráról

abcde coin (ABCDE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) abcde coin (ABCDE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ABCDE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ABCDE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ABCDE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ABCDE token élő árfolyamát!

ABCDE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ABCDE kapcsán? ABCDE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ABCDE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

