AbbVie xStock (ABBVX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 217.56 24h alacsony $ 218.32 24h magas Minden idők csúcspontja $ 244.67 Legalacsonyabb ár $ 185.92 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -0.05% Árváltozás (7D) -4.58%

AbbVie xStock (ABBVX) valós idejű ár: $217.93. Az elmúlt 24 órában, a(z)ABBVX legalacsonyabb ára $ 217.56, legmagasabb ára pedig $ 218.32 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ABBVX valaha volt legmagasabb ára $ 244.67, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 185.92 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ABBVX változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.05% az elmúlt 24 órában, és -4.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AbbVie xStock (ABBVX) piaci információk

Piaci érték $ 271.53K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.10M Forgalomban lévő készlet 1.25K Teljes tokenszám 23,400.0

A(z) AbbVie xStock jelenlegi piaci plafonja $ 271.53K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ABBVX keringésben lévő tokenszáma 1.25K, és a teljes tokenszám 23400.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.10M.