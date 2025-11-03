Abbott xStock (ABTX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 123.02 $ 123.02 $ 123.02 24h alacsony $ 124.35 $ 124.35 $ 124.35 24h magas 24h alacsony $ 123.02$ 123.02 $ 123.02 24h magas $ 124.35$ 124.35 $ 124.35 Minden idők csúcspontja $ 1,994.74$ 1,994.74 $ 1,994.74 Legalacsonyabb ár $ 122.81$ 122.81 $ 122.81 Árváltozás (1H) -0.20% Árváltozás (1D) +0.49% Árváltozás (7D) -2.88% Árváltozás (7D) -2.88%

Abbott xStock (ABTX) valós idejű ár: $123.62. Az elmúlt 24 órában, a(z)ABTX legalacsonyabb ára $ 123.02, legmagasabb ára pedig $ 124.35 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ABTX valaha volt legmagasabb ára $ 1,994.74, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 122.81 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ABTX változása a következő volt: -0.20% az elmúlt órában, +0.49% az elmúlt 24 órában, és -2.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Abbott xStock (ABTX) piaci információk

Piaci érték $ 154.22K$ 154.22K $ 154.22K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Forgalomban lévő készlet 1.24K 1.24K 1.24K Teljes tokenszám 24,049.99941992 24,049.99941992 24,049.99941992

A(z) Abbott xStock jelenlegi piaci plafonja $ 154.22K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ABTX keringésben lévő tokenszáma 1.24K, és a teljes tokenszám 24049.99941992. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.98M.